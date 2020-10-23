شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع العملة الموحدة اليورو لما دون حاجز 1.18 لكل دولار أمريكي خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ 16 من أيلول/سبتمبر أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:35 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.16% إلى مستويات 1.1799، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1818، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1787، بينما حقق الأعلى له عند 1.1824.

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هذا وتترقب الأسواق عن كل من الاقتصاد الفرنسي ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات المنطقة بالإضافة إلى اقتصاديات المنطقة ككل، الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر ماركيت لمدراء المشتريات الصناعي والخدمي لهذا الشهر والتي قد تعكس اتساع انكماش القطاع الخدمي في فرنسا ومنطقة اليورو ككل وانكماشه في ألمانيا، وتقلص اتساع القطاع الصناعي في ألمانيا ومنطقة اليورو واتساعه في فرنسا.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة الأمريكية، واللتان قد تعكسا تقلص اتساع القطاع الصناعي في أكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قيمته 53.5 مقابل 53.2 في القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي، واتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 54.7 مقابل 54.6 في أيلول/سبتمبر.

بخلاف ذلك، لا يزال الشد والجذب قائم بين قطبي السياسة الأمريكية الجمهوريين والديمقراطيين حول إقرار حزمة تحفيز ثانية لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، مع العلم أنه مع مرور الوقت تتلاشي فرص إقرارها قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 41.1 مليون ولقي 1,128,325 شخص مصرعهم في 235 دولة.