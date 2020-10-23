شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بارتفاع مبيعات السيارات فى الصين لـ 30 مليون سيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

توقع مات تسين ،رئيس جنرال موتورز بالصين،أن تأخذ مبيعات السيارات بالسوق الصيني منحنى صعودي خلال الفترة المقبلة في ظل تعافي السوق والاستجابة لمبيعات السيارات في المدن الصغيرة.

وقال تسين، أنه يتوقع أن تصل المبيعات في الصين إلى 30 مليون سيارة بحلول العام الجاري 2020،مقابل بيع 24 مليون و 600 ألف سيارة العام الماضي،لافتا إلى أن الشراكة مع المصانع المحلية تعطي ميزة تنافسية أمام المنافسين العالميين في مجالات النمو خارج المدن الرئيسية ، لافتا الى أن هناك مساعى وراء هذا النمو وهو ما ينطبق على سوق السيارات بالصين،مضيفا أنه لن يكون هناك تشبع حاليا قد يحدث ذلك بعد عقد من الزمن.

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يذكرأن مبيعات السيارات المستعملة قد ارتفعت في الصين بنسبة 4.41 % على أساس شهري في يونيو، وفقا لتقرير صادر عن الجمعية الصينية لتجار السيارات، وذكر التقرير أن إجمالي 1.22 مليون سيارة مستعملة تم إعادة بيعها في يونيو، حيث بلغت قيمة المعاملات المجمعة 73.75 مليار يوان (حوالي 10.63 مليار دولار أمريكى)، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" .