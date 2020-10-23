شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات خامس جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم الاسترالية اليوم الجمعة عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن بيانات التضخم للربع الثالث مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت نمو 0.7% مقابل انكماش 0.7% في القراءة السابقة للربع الثاني الماضي، دون التوقعات التي أشارت لنمو 0.9%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.4% مقابل 1.5% في الربع الثاني، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 1.7%.

وجاء ذلك، قبل أن نشهد الكشف عن القراءات الأولية لمؤشرات مدراء المشتريات الصناعي والخدمي بالإضافة إلى المركب ماركيت عن استراليا، والتي أوضحوا تقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 54.2 مقابل 55.4 في أيلول/سبتمبر الماضي، واتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 53.8 مقابل 50.8 في أيلول/سبتمبر، كما أظهرت قراءة المؤشر ذاته المركب اتساعاً إلى ما قيمته 53.6 مقابل 51.1 في أيلول/سبتمبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين الوطني والتي أظهرت الثبات عند مستويات الصفر مفابل نمو 0.2% في آب/أغسطس الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته المستثنى منها الطعام الطازج تقلص الانكماش إلى 0.3% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة والتوقعات بانكماش 0.4%.

وفي نفس السياق، فقد أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين المستثنى منها الطاقة والطعام الطازج الثبات عند مستويات الصفر مقابل انكماش 0.1% في آب/أغسطس، وصولاً الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 48.0 مقابل 47.7 في أيلول/سبتمبر، دون التوقعات عند 48.4.

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بخلاف ذلك، لا يزال الشد والجذب قائم بين قطبي السياسة الأمريكية الجمهوريين والديمقراطيين حول إقرار حزمة تحفيز ثانية لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، مع العلم أنه مع مرور الوقت تتلاشي فرص إقرارها قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 40.67 مليون ولقي 1,121,843 شخص مصرعهم في 235 دولة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.31% ليربح 5.01 نقطة ويصل إلى المستوى 1,624.80، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.47% ليربح هو الأخر 110.61 نقطة ويصل إلى المستوى 23,584.88.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.18% ليربح 8.74 نقطة ويصل إلى المستوى 4,786.72، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.13% ليربح هو الأخر 4.37 نقطة ويصل إلى المستوى 3,316.87.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.67% ليربح 166.29 نقطة ويصل إلى المستوى 24,952.42، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.47% ليربح هو الاخر 11.16 نقطة ويصل إلى المستوى 2,366.21.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.21% ليربح 25.82 نقطة ويصل إلى المستوى 12,433.11، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.13% ليخسر 795 نقطة ويصل إلى المستوى 6,165.80.