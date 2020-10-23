شكرا لقرائتكم خبر عن نمو أسعار المستهلكين في نيوزيلندا دون التوقعات خلال الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت نمو 0.7% مقابل انكماش 0.7% في القراءة السابقة للربع الثاني الماضي، لتعد القراءة الحالية أقل التوقعات التي أشارت لنمو 0.9%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته عن الربع الفصلي الماضي تباطؤ النمو إلى 1.4% مقابل 1.5% في القراءة السنوية السابقة للربع الثاني، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 1.7%.

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