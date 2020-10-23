شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يختبر المقاومة – تحليل - 23-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الفرنك اختباراً لمقاومة القناة الهابطة ويحافظ على ثباته دونها حتى الآن، حيث يلتقي المتوسط المتحرك 50 مع هذه المقاومة ليضيف مزيد من القوة إليها، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بتقديم الإشارات السلبية على الإطار الزمني لأربع ساعات.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 0.9010 كمحطة تالية، بينما يمثل الثبات دون 0.9100 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9000 والمقاومة 0.9120

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط