شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحاول التعافي – تحليل - 23-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية يوم أمس ليتخطى مستوى 42.45، ويتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، وقد يتجه لاختبار المقاومة الأهم عند 43.30 قبل العودة للانخفاض من جديد.

مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات سلبية واضحة الآن، مما يشجعنا على الاحتفاظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط التي تستهدف مناطق 40.23 بشكل رئيسي، مع الانتباه إلى ان اختراق 43.30 سيقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب والتوجه نحو 45.00 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.00 والمقاومة 43.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط