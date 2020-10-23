الذهب يحقق الهدف الأول – تحليل - 23-10-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الذهب حول مستوى 1901.80، ويجد السعر أرضية دعم قوية هناك، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، مما قد يدفع السعر لبدء محاولات تعافي على المدى اللحظي، لكننا نلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يشكّل ضغط سلبي أمام السعر، مما يشكّل تعارضاً بين العوامل الفنية، والذي يجعلنا نفضل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة للمستوى المذكور ومن ثم تحديد وجهته التالية بشكل أدق.
نشير إلى أن كسر 1901.80 والثبات دونه سيؤكد استمرار الانخفاض نحو مستويات 1880.00 ثم 1860.90 كمحطات سلبية تالية، بينما التماسك فوقه سيدفع السعر لبدء موجة صاعدة تستهدف مناطق 1934.86 من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1885.00 والمقاومة 1930.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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