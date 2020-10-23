شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 23-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بعض الميل الهابط الطفيف ليشير إلى توجه السعر لاستئناف الاتجاه الهابط المقترح في تقاريرنا الأخيرة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكله المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو مستويات 1.3035 ثم 1.2960 التي تمثّل أهدافنا الرئيسية التالية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 1.3175 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لتحقيق مكاسب لحظية تستهدف مستويات 1.3240 ثم 1.3362 بشكل رئيسي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3060 والمقاومة 1.3200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط