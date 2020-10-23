شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 23-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بعض الميل الهابط الطفيف ليشير إلى توجه السعر لاستئناف الاتجاه الهابط المقترح في تقاريرنا الأخيرة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكله المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو مستويات 1.3035 ثم 1.2960 التي تمثّل أهدافنا الرئيسية التالية.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 1.3175 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لتحقيق مكاسب لحظية تستهدف مستويات 1.3240 ثم 1.3362 بشكل رئيسي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3060 والمقاومة 1.3200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 23-10-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.