شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحصل على إشارة سلبية – تحليل - 23-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الدولار مقابل الين بتقديم تداولات سلبية الآن، في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يتقاطع بشكل سلبي ليحفّز السعر على تحقيق مزيد من الانخفاض اليوم.
وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط بشرط الثبات دون 105.20، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 103.65.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 103.90 والمقاومة 105.20
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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