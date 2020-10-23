شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحصل على إشارة سلبية – تحليل - 23-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الدولار مقابل الين بتقديم تداولات سلبية الآن، في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يتقاطع بشكل سلبي ليحفّز السعر على تحقيق مزيد من الانخفاض اليوم.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط بشرط الثبات دون 105.20، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 103.65.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 103.90 والمقاومة 105.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط