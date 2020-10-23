شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتجه نحو الهدف السلبي – تحليل - 23-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مزيد من الميل الهابط ليتحرك دون حاجز 1.3100، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه اللحظي الهابطة، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 1.3000.
نحتاج لمراقبة تصرف السعر عند وصول المستوى المستهدف، حيث إن التماسك أمام الانخفاض الحالي سيدفع السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد قصير الأمد، بينما كسره سيضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض وزيارة مناطق 1.2920 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2970 والمقاومة 1.3150
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت
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