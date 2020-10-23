شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستمر بالانخفاض – تحليل - 23-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج اليورو مقابل الدولار اختباراً للمتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل أرضية دعم لحظية عند 1.1790 الآن، ويحتاج السعر لتخطي هذا المستوى لتأكيد استمرار الموجة اللحظية الهابطة، والتي تستهدف مستوى 1.1720 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1.1880 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1720 والمقاومة 1.1880

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت