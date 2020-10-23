شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تعافى الطلب العالمى على النفط بـ 9.8مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط، إلي أن التقديرات الأولية تشير إلى بدء تعافى الطلب العالمى على النفط خلال الربع الثالث من عام 2020 ، بنحو 9.8مليون برميل يوميا، أي بنسبة 12٪ مقارنة بمستويات الربع السابق، ليصل الى حوالي 91.4مليون برميل يوميا، حيث ارتفع طلب مجموعة الدول الصناعية بنسبة19% ليصل إلي 43.9مليون برميل يوميا، كما ارتفع طلب بقية دول العالم بنسبة 5.6٪ليصل إلي 47.5مليون برميل يوميا.

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وتوقع التقرير الشهري لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية والصادر خلال شهر أكتوبر 2020 ، استمرار ارتفاع الطلب العالمي علي النفط خلال الربع الرابع من عام 2020 ليصل إلى 95.1مليون برميل يوميا، أي بنسبة زيادة تبلغ 4٪ مقارنة بمستويات الربع السابق.

وتابع التقرير، بأنه يتوقع ارتفاع طلب مجموعة الدول الصناعية بنسبة 3.7٪ليصل إلي 45.6مليون برميل يوميا، كما يتوقع ارتفاع طلب بقية دول العالم بنسبة4.2٪ليصل إلي 49.5 برميل يوميا.



