شكرا لقرائتكم خبر عن " المنتجات الجلدية " بدء عرض الأحذية والملابس الشتوية منتصف نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شريف يحيى ، رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية ، إن توقيت عرض الملابس والأحذية الشتوية سيكون فى الأسواق اعتبارا من الأسبوع الثانى من شهر نوفمبر المقبل ، خاصة وأن حرارة الجو لاتزال معتدلة ويبدأ عادة المستهلك فى الشراء مع انخفاض درجات الحرارة والشعور بالبرد ، وهو ما تبدأ المصانع فى ضخ إنتاجها للعرض فى الأسواق .

وأضاف يحيى ، فى تصريح خاص لـ " الخليج 365 "، إنه فيما يتعلق بالأحذية الشتوية فإن الحذاء الرياضى الكوتشى هو الغالب على إقبال جميع الفئات العمرية بالأسواق وليس فقط فى مصر ولكنه تريند عالمى فى ارتداء الكوتشى الرياضى ولذلك فإن الغالبية المعروضة فى الأسواق تكون من الحذاء الرياضى الذى يتنوع ما بين صناعة محلية ، واستيراد ، أو صناعة مجمعة داخل السوق المصرى ، كما تختلف أسعارها لتبدأ من 70 جنية وحتى 300 جنية على حسب النوع والجودة.

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وأوضح رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية ، أن الموضة العالمية أصبحت حاليا فى ارتداء الحذاء الرياضى " الكوتشى " فهناك من يرتدى البدلة من الرجال وعليها الكوتشى أو الفساتين فى السيدات وعليها الكوتشى ، وأيضا لاحظنا فى الفترة الأخيرة إرتداء فساتين الزفاف وترتدى عليها العروس حذا رياضى لونه أبيض وعليه دانتيل ، فأصبح توجه عالمى وتسعى الصناعة المصرية حاليا مواكبة هذا التوجه بالاتفاق على إنتاج أحذية رياضية ذات صناعة مصرية بكميات كبيرة للأسواق لكى تلبى كافة متطلبات فئات المجتمع وبأسعار منافسة وسيتم الاعلان عنها قريبا .

وقال يحى ،أن المصانع والمحال التجارية تترقب دخول أى موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية أثناء العمل فى المصانع والمحلات التجارية بين العمالة المصرية ، خاصة وأن المرحلة الأولى منذ بداية 2020 الجارى نجحت الحكومة فى سير العمل قدر المستطاع ومنع الاغلاق التام لمنع التضرر الصحى للعمالة بالاضافة إلى تشغيل أكبر قدر من حركة الاقتصاد المصرى .