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تعرف على الفرق بين حكم الإفلاس والبروتستو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمثل المؤشرات الاقتصادية أحد الدلائل التي تعكس مدى ازدهار واستقرار الأوضاع الاقتصادية للأنشطة المختلفة، وتعتبر حالات الإفلاس والبروتستو أحد هذه المؤشرات، حيث أنها تعبر عن أعذار المدين وتوقفه عن سداد ديونه وما يتبع ذلك من أحكام الإفلاس التي تصدرها المحاكم التجارية، ولكن ما هو  الفرق بين الإفلاس والبروتستو.

 

الإفلاس:

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يعتبر التاجر في حالة إفلاس إذا توقف عن دفع ديونه التجارية، وذلك بمجرد رفع دعوى ضد أمام المحاكم الاقتصادية بمعرفة الدائن، ويشهر إفلاس التاجر فعلا فور صدور حكم نهائي ضده بإشهار الإفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة.

 

البروتستو:

هو عدم وجود رصيد بالبنك يكفي لقيمة الكمبيالة المحررة مستحقة الدفع على التاجر، ينتج عنها اتخاذ إجراءات ضده بالترسية لهذه الكمبيالة عن طريق المحكمة واتخاذ إجراءات إشهار الإفلاس، فالبروتستو هو مرحلة سابقة على إشهار الإفلاس.

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