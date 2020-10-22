شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تكشف رصيد شهادات الإيداع الدولية للشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر، لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات، وارتفع رصيد شهادات البنك التجاري الدولي-مصر إلى 132.522 مليون شهادة، بالم هيلز للتعمير إلى 705.922 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية إلى 85.003 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع شركة شركة عامر جروب إلى 228.466 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع شركات مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 460.937 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك عند 329.086 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى 182.328 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 174.456 مليون شهادة، المصرية للاتصالات إلى 169.632 مليون شهادة، نعيم القابضة عند 83.146 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع شركات حديد عز عند 74.721 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية-دومتي 61.248 مليون شهادة، السويس للأسمنت عند 32.674 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.523 مليون شهادة.

وقالت البورصة، إن اثنان من الداخليين بشركة بالم هيلز للتعمير، قاما بتحويل إلغاء 321.1 ألف شهادة إيداع بالشركة، مقابل عدد (6422380) فقط 6.422 مليون سهم.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، لليوم الثالث على التوالي، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 8.8 مليار جنيه، ليغلق عند 609.119 مليار جنيه.

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وبلغ حجم التداول على الأسهم 403 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 45 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.78% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.04%، والعرب على 6.18% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 23.41% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.58%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 80.8 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، 20.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 6.6 مليون جنيه، 84.4 مليون جنيه، 13.4 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 10987 نقطة، لليوم الرابع على التوالي، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 1988 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 12754 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 4198 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.08% ليغلق عند مستوى 1820 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.45% ليغلق عند مستوى 2692 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 1107 نقطة.

وصعدت أسهم 11 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 158 شركة، ولم تتغير مستويات 17 شركة.