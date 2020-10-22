شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة بفضل مراهنات على التحفيز المالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة بعد معاملات متقلبة اليوم الخميس، حيث رحب المستثمرون بإمكانية إقرار مزيد من التحفيز المالي لدعم اقتصاد الولايات المتحدة الذي تعصف به الجائحة، بينما تشير بيانات جديدة إلى تباطؤ التعافي بسوق العمل.

هيمنت تطورات محادثات التحفيز على تداول الأسهم الأمريكية هذا الأسبوع.

وتحدثت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي عن تقدم في المحادثات الجارية مع إدارة ترامب بخصوص جولة جديدة من الدعم المالي وقالت إنه يمكن الانتهاء من مشروع القانون "قريبا جدا".

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لكن لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض حذر من "خلافات كبيرة على صعيد السياسات" مازالت قائمة، وقال إن من المستبعد تسويتها قبل انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

وقال مايك زيجمونت، مدير التداول في هارفست فولاتيلتي مانجمنت، "شائعات التحفيز مازالت تدور.. لكن أعتقد أن السوق بدأت تعتاد هذه الشائعات والتأثير يقل مع كل شائعة جديدة."

وشكك في أن يمهد تحفيز جديد لموجة صعود جديدة في الأسهم، قائلا "التحفيز الثاني موضوع متداول منذ فترة طويلة. الجانب الأكبر من آثاره الاقتصادية محسوب بالفعل في أسعار الأسهم."

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 149.85 نقطة بما يعادل 0.53 بالمئة ليصل إلى 28360.67 نقطة، وتقدم المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 16.74 نقطة أو 0.49 بالمئة مسجلا 3452.3 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 13.58 نقطة أو 0.12 بالمئة إلى 11498.27 نقطة