شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ميناء دمياط تعلن استقبال 15 سفينة خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 2 سفينة حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18126 طن تضم 2000 طن يوريا و7298 طن فوسفات و1600 طن داب أمونيا و4954 طن رمل و2274 طن ملح ، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 54578 طن تشمل 2778 طن حديد و15048 طن قمح و32212 طن ذرة و4540 طن فول . ‎

وسجلت حركة الصادر من الحاويات 202 حاوية مكافئة شملت خضروات ( بطاطا وبطاطس وليمون وقلقاس وفاصوليا ) وحاصلات زراعية (بصل وبردقوش وريحان وشمر وكركدية ولب سوبر ) وفواكة ( رمان وفراولة ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات والجزائر والسعودية وهولندا وسنغافورة وأمريكا وانجلترا واسبانيا والصين واندونيسيا واليابان .

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كما بلغ عدد الحاويات الوارد 566 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 654 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 89704 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 90647 طنا .

كما بلغت حركة تداول الشاحنات 5034 شاحنة منها 987 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 51298 من البضائع العامة .