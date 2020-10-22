شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 22-10-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 22-10-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، لليوم الثالث على التوالي، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 8.8 مليار جنيه، ليغلق عند 609.119 مليار جنيه.

إيقاف تداول 90شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 90 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم المصرية للدواجن، الأهرام للطباعة والتغليف، العامة للصوامع والتخزين، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، رواد السياحة-رواد، التعمير والاستشارات الهندسية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، الألومنيوم العربية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، المجموعة المصرية العقارية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، راية لخدمات مراكز الاتصالات، اودن للاستثمارات المالية، ليسيكو مصر، العربية للصناعات الهندسية، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، الملتقى العربي للاستثمارات، المنصورة للدواجن، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، سماد مصر (ايجيفرت)، الإسماعيلية مصر للدواجن، شارم دريمز للاستثمار السياحي.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العامة لمنتجات الخزف والصيني، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، دلتا للإنشاء والتعمير، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الشمس للإسكان والتعمير، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، القناة للتوكيلات الملاحية، العربية لحليج الأقطان، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، رمكو لإنشاء القرى السياحية، العربية للمحابس، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، مطاحن ومخابز الإسكندرية، جنوب الوادي للأسمنت، شركة النصر للأعمال المدنية، المتحدة للإسكان والتعمير.

وتم إيقاف تداول أسهم؛ الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، العبوات الطبية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الأهلي للتنمية والاستثمار، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، آسيك للتعدين-اسكوم، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، القاهرة للإسكان والتعمير، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، القاهرة للدواجن، الكابلات الكهربائية المصرية، بنك قطر الوطني الأهلي، جلاكسو سميثكلاين، مصر لصناعة الكيماويات، مصر للفنادق، الحديد والصلب المصرية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العربية للأسمنت، بلتون المالية القابضة، أسمنت سيناء، العامة لصناعة الورق-راكتا، المصرية لتكوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، القلعة للاستشارات المالية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، العالمية للاستثمار والتنمية، مجموعة بورتو القابضة، مصر للألومنيوم، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، ارابيا انفستمنتس هولدنج.

البورصة تخسر 8.8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، لليوم الثالث على التوالي، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 8.8 مليار جنيه، ليغلق عند 609.119 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 403 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 45 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.78% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.04%، والعرب على 6.18% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 23.41% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.58%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 80.8 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، 20.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 6.6 مليون جنيه، 84.4 مليون جنيه، 13.4 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 10987 نقطة، لليوم الرابع على التوالي، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 1988 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 12754 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 4198 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.08% ليغلق عند مستوى 1820 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.45% ليغلق عند مستوى 2692 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 1107 نقطة.

وصعدت أسهم 11 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 158 شركة، ولم تتغير مستويات 17 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.630 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.72%.

- بنك قطر الوطني الأهلي بسعر إغلاق 16.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.66%.

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- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 6.760 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.36%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 54.630 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 19.330 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.95%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 1.610 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.60%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 8.490 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.58%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 15.630 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.33%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 2.630 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.31%.

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 3.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.25%.