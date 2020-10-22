شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يكابد صعوبات للتعافى بعد تنامى مخزون البنزين الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا اليوم الخميس، مدعومة بإمكانية الاتفاق على حزمة تحفيز اقتصادي في الولايات المتحدة، لكنها وجدت صعوبة في التعافي تعافيا تاما من خسائر الجلسة السابقة عندما سلط ارتفاع مخزونات البنزين الأمريكية الضوء على تدهور في توقعات الطلب بالتزامن مع تنامي الإصابات بفيروس كورونا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 42.46 دولار للبرميل، وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 61 سنتا مسجلة 40.64 دولار للبرميل.

فقد كلا عقدي الخام أكثر من ثلاثة بالمئة أمس الأربعاء في أشد خسائرهما اليومية خلال ثلاثة أسابيع.

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واكتسبت العقود قوة دفع اليوم بعد أن قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إن الجانبين يقتربان من اتفاق على حزمة تحفيز اقتصادي، وهو ما قال بوب يوجر، مدير عقود الطاقة لدى ميزوهو في نيويورك، إنه دعم التوقعات لإمكانية تحسن الطلب.

ارتفعت أيضا الأسهم الأمريكية في معاملات متقلبة اليوم، حيث رحب المستثمرون بإمكانية إقرار تحفيز مالي جديد لدعم الاقتصاد الذي تعصف به الجائحة، في ظل بيانات تشير إلى تباطؤ التعافي بسوق العمل.

كانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قالت يوم الأربعاء إن مخزونات الولايات المتحدة من البنزين زادت 1.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما كان من المتوقع انخفاضها 1.8 مليون برميل.

وبلغ إجمالي المنتجات الموردة - وهو مؤشر على الطلب - 18.3 مليون برميل يوميا في الأسابيع الأربعة حتى 16 أكتوبر تشرين الأول، بحسب إدارة المعلومات، منخفضا 13 بالمئة مقارنة به قبل عام.