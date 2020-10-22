شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط : مشروع تأهيل الترع يوفر 5 مليار م3 من المياه سنويًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم خلال زيارتها لمحافظة سوهاج لافتتاح مشروعات المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة، بالتوقف برفقة الوزراء المشاركين في الزيارة لتفقد أحد مشروعات تأهيل وتبطين الترع بالمحافظة، مؤكدة أن

مشروع تأهيل الترع يوفر 5 مليار م3 من المياه سنويًا . وقالت السعيد ، أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بسرعة الإنتهاء من أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المُتعبة، وفي إطار خطة الدولة لترشيد الإنفاق الاستثماري وإعادة ترتيب الأولويات، تم اعتماد استثمارات إضافية بقيمة 3 مليار جنيه للمشروع، لتصل جملة الإعتمادات المتوفرة للمشروع إلى حوالي 4 مليار جنيه خلال عام (20/2021)، لافتة إلى أن خطة المشروع تستهدف خلال عامين، تأهيل وتبطين ترع بأطوال تبلغ 6.185 آلاف كم، يخص عام (20/2021)، نسبة 62% منها.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه في إطار توجهات خطة عام (20/2021)، بشأن دمج البعد الاجتماعي في المشروعات الاستثمارية، فمن المستهدف تنفيذ المشروع في حوالي 50 قرية من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة، باعتمادات تبلغ حوالي 500 مليون جنيه في 6 محافظات (أسيوط، الأقصر، البحيرة، المنيا، سوهاج، قنا).

يشار إلى أنه من المستهدف خلال العام المالي (20/2021)، تأهيل وتبطين ترع بأطوال تصل إلى 3.845 آلاف كم، وتم بالفعل التعاقد على التنفيذ لأطوال 3.416 كم في 19 محافظة (أسوان، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بنى سويف، الجيزة، الفيوم، القليوبية، المنوفية، الشرقية، الغربية، الإسماعيلية، الدقهلية، البحيرة، دمياط، الإسكندرية، كفرالشيخ، القاهرة).

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وتكشف متابعة الموقف التنفيذي للمشروع عن الإنتهاء من تأهيل وتبطين 252 كم حتى شهر اكتوبر 2020، ويبلغ اجمالى أطوال الترع المستهدف تبطينها بمحافظة سوهاج نحو 174.9 كم بإجمالى تكلفة تبلغ نحو 500 مليون جنيه، تم نهو 3.7 كم منها وجارى استكمال الاعمال المستهدفة بها.