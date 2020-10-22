شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإمارات المركزي يطرح نظاما جديدا للاحتياطى الإلزامى من 28 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصرف الإمارات المركزي اليوم الخميس عن نظام جديد للاحتياطي الإلزامي للمؤسسات المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، وذلك للعمل به من 28 أكتوبر تشرين الأول، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية.
نظام الاحتياطي الإلزامي هو الخطوة الثانية في تنفيذ إطار جديد للعمليات النقدية بالدرهم أُعلن في وقت سابق من العام الحالي.
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