شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 22-10-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 22-10-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، لليوم الثالث على التوالي، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 8.8 مليار جنيه، ليغلق عند 609.119 مليار جنيه.

إيقاف تداول 90شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 90 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم المصرية للدواجن، الأهرام للطباعة والتغليف، العامة للصوامع والتخزين، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، رواد السياحة-رواد، التعمير والاستشارات الهندسية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، الألومنيوم العربية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، المجموعة المصرية العقارية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، راية لخدمات مراكز الاتصالات، اودن للاستثمارات المالية، ليسيكو مصر، العربية للصناعات الهندسية، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، الملتقى العربي للاستثمارات، المنصورة للدواجن، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، سماد مصر (ايجيفرت)، الإسماعيلية مصر للدواجن، شارم دريمز للاستثمار السياحي.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العامة لمنتجات الخزف والصيني، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، دلتا للإنشاء والتعمير، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الشمس للإسكان والتعمير، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، القناة للتوكيلات الملاحية، العربية لحليج الأقطان، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، رمكو لإنشاء القرى السياحية، العربية للمحابس، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، مطاحن ومخابز الإسكندرية، جنوب الوادي للأسمنت، شركة النصر للأعمال المدنية، المتحدة للإسكان والتعمير.

وتم إيقاف تداول أسهم؛ الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، العبوات الطبية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الأهلي للتنمية والاستثمار، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، آسيك للتعدين-اسكوم، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، القاهرة للإسكان والتعمير، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، القاهرة للدواجن، الكابلات الكهربائية المصرية، بنك قطر الوطني الأهلي، جلاكسو سميثكلاين، مصر لصناعة الكيماويات، مصر للفنادق، الحديد والصلب المصرية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العربية للأسمنت، بلتون المالية القابضة، أسمنت سيناء، العامة لصناعة الورق-راكتا، المصرية لتكوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، القلعة للاستشارات المالية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، العالمية للاستثمار والتنمية، مجموعة بورتو القابضة، مصر للألومنيوم، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، ارابيا انفستمنتس هولدنج.

البورصة تخسر 8.8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، لليوم الثالث على التوالي، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 8.8 مليار جنيه، ليغلق عند 609.119 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 403 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 45 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.78% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.04%، والعرب على 6.18% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 23.41% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.58%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 80.8 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، 20.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 6.6 مليون جنيه، 84.4 مليون جنيه، 13.4 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 10987 نقطة، لليوم الرابع على التوالي، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 1988 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 12754 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 4198 نقطة.

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كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.08% ليغلق عند مستوى 1820 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.45% ليغلق عند مستوى 2692 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 1107 نقطة.

وصعدت أسهم 11 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 158 شركة، ولم تتغير مستويات 17 شركة.

جهينة

أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية، عن نتائجها المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، حيث سجلت جهينة إيرادات بقمية 2 مليار جنيه خلال الربع الثالث، وذلك بعدما سجل قطاع الألبان والزبادي ارتفاعاً قابله انخفاض في قطاع العصير والزراعة والمركزات مما أثر على نمو المبيعات في الربع الثالث، وخلال التسعة أشهر بلغت الإيرادات 5.7 مليار جنيه بانخفاض 1.3%، وارتفع هامش مجمل الربح 2.6% في التسعة أشهر ليصل إلى 33.1%، وخلال الربع الثالث ارتفاع هامش مجمل الربح 4% مقارنة بنفس الفترة ليصل إلى 34.2%، وذلك نتيجة تخفيض أسعار الموردين وتحسن سعر الصرف، ومواصلة الشركة استراتيجيتها الهادفة إلى رفع كفاءة التشغيل وتخفيض المصاريف.

وأضافت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أن صافي الربح في الربع الثالث بلغ 152 مليون جنيه بارتفاع نسبته 37%، وارتفع هامش صافي الربح 2% ليصل إلى 7.5%، وبلغ صافي الربح 384 مليون في التسعة أشهر بارتفاع سنوي 32%، مرجعة سبب ارتفاع الربحية إلى تخفيض تكلفة التمويل من خلال تخفيض صافي الدين من 1.8 مليار جنيه إلى مليار جنيه، ومستفيداً من خفض أسعار الفائدة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الدولية للمحاصيل الزراعية، مصر للأسمنت-قنا، مليون سهم، 90.3 ألف سهم، على التوالي، وباع مجلس إدارة شركتي الألومنيوم العربية، راية القابضة للاستثمارات المالية، 281.2 ألف سهم، 1.7 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة 2500 سهم، كما اشترى مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، 350.9 ألف سهم، 14 ألف سهم، 250 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الألومنيوم العربية، راية القابضة للاستثمارات المالية، سبيد ميديكال، 281.2 ألف سهم، 1.7 مليون سهم، 950 ألف سهم، على التوالي.

البنك التجاري

قررت إيقاف التدول على سهم البنك التجاري الدولي (مصر) بناءً على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية.