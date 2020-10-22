شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح بدجت تتراجع 11% بالربع الثالث لانخفاض عائدات التأجير والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت"، المُعلنة اليوم الخميس، تراجعاً في الأرباح بنسبة 10.6% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 40.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 45.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.
وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 42.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 48.6 مليون ريال خلال الربع لمُقابل من العام 2019.
وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض عائدات التأجير قصير الأجل نتيجة الهبوط الكبير في الطلب على استئجار السيارات المستخدمة في هذا النوع من التأجير نتيجة لإنخفاض الطلب في ظل جائحة كورونا.
وتراجعت المبيعات إلى 227.7 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 255.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.
وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 108.5 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 130.3 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 68 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 85.1 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.
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