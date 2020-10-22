شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق منخفضا لكنه لا يزال أعلى 1900 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس تزامنا مع ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وفي أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية في الولايات المتحدة.



وأظهرت بيانات جامعة "جون هوبكينز" أن عدد الإصابات بفيروس "كورونا" قد تجاوز 41 مليون حالة على مستوى العالم مع استمرار زيادة الوفيات التي تخطت 222 ألفا في الولايات المتحدة وحدها.

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وأعلنت وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية انخفض بنحو 55 ألف طلب إلى 787 ألف طلب في الأسبوع الماضي، وهو المستوى الأدنى منذ مارس/آذار.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.9 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.3% أو ما يعادل 24.90 دولار إلى 1904.60 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1929.4 دولار وأقل سعر عند 1894.2 دولار.