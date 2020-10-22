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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يحافظ على مكاسبه في أعقاب بيانات إيجابية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية فضلا عن استمرار الترقب في الأسواق لتطورات الحزمة المالية الثانية في الولايات المتحدة.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه بيانات رسمية عن أن عدد المصابين بفيروس كورونا عالميا قد تجاوز 41 مليون حالة مع استمرار زيادة الوفيات التي تخطت 222 ألفا في الولايات المتحدة وحدها.
وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية انخفض بنحو 55 ألف طلب إلى 787 ألف طلب في الأسبوع الماضي، وهو المستوى الأدنى منذ مارس/آذار.
هذا، ولا تزال الشكوك تحيط بحزمة التحفيز المالي وإمكانية تمريرها قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية المرتقبة في الشهر المقبل، وذلك نتيجة استمرار وجود خلافات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.9 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.
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