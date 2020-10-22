شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على مكاسبه والخام الأمريكي يعود أعلى 40 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس في ظل استمرار تأثير انخفاض الإنتاج والمخزونات النفطية في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.



كانت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة قد أعلنت أمس انخفاض المخزونات الأمريكية من الخام بمليون برميل إلى 488 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى تراجع قدره 1.9 مليون برميل.



وعلاوة على ذلك، تراجع إنتاج أمريكا من النفط بـ600 ألف برميل إلى 9.9 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي.

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من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.9 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بحلول الساعة 18:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 40.6 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 41.02 دولار وأقل سعر عند 39.7 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.7% إلى 42.4 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 42.7 دولار وأقل سعر عند 41.4 دولار.