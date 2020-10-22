مؤشر أسعار العقارات السكنية يرتفع 2.1% بالربع الثالث.. والتجارية تهبط 2.5%

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وأشار تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة للربع الثالث من 2020 الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أمس إلى أن أسعار قطع الأراضي السكنية شهدت ارتفاعا بنسبة 2.1% على أساس سنوي في الربع الثالث، مما أسهم في زيادة أسعار العقارات السكنية، وهو ما أدى بالتالي إلى ارتفاع المؤشر العام؛ نظرا لثقلها الكبير في المؤشر.وأوضح التقرير أن من بين العقارات السكنية الأخرى ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 0.8% وأسعار الشقق بنسبة 1.5%، في حين انخفضت أسعار العمائر بنسبة 0.9% والبيوت السكنية بنسبة 3.1%.
وعلى صعيد العقارات التجارية أفاد التقرير تراجع قطع الأراضي بنسبة 2.55 والعمائر بنسبة 0.1% والمعارض والمحلات التجارية بنسبة 2.5%، وهو ما دفع المؤشر العام للقطاع التجاري بالتراجع بنسبة 2.5%.
وأشار التقرير إلى انخفاض مؤشر أسعار العقارات بنسبة 0.6% في الربع الثالث 2020 مقارنة بالربع السابق (الربع الثاني 2020)، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض متوسط أسعار العقارات السكنية بنسبة 0.5%، لا سيما قطع الأراضي السكنية التي انخفضت بنسبة 0.5%، ومن بين العقارات السكنية الأخرى انخفضت أسعار الفلل بنسبة 0.1% وأسعار الشقق بنسبة 0.1% وأسعار البيوت بنسبة 0.2%، في حين ارتفعت أسعار العمائر السكنية بنسبة 0.1%.
كما انخفض متوسط أسعار العقارات التجارية بنسبة 0.7%، لا سيما أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.7%، بينما ارتفعت المحلات بنسبة 1.0% في حين استقرت أسعار العمائر والمراكز التجارية ولم تسجل أي تغير يذكر، كذلك استقرت أسعار الأراضي الزراعية ولم تتغير.
مؤشر أسعار العقارات بالربع الثالث 2020 مقارنة بالربع المماثل 2019
01 سكني
+ 2.1%
ويتكون من:
قطعة أرض+ 2.1%
عمارة - 0.9%
فيلا + 0.8%
شقة + 1.5%
بيت - 1.3%
02 تجاري
- 2.5%
ويتكون من:
قطعة أرض - 2.5%
عمارة + 0.1%
معرض/محل + 2.5%
مركز تجاري ـ
03 زراعي
+ 0.3 %
ويتكون من:
أرض زراعية + 0.3%
مؤشر أسعار العقارات بالربع الثالث 2020 مقارنة بالربع الثاني 2020
01 سكني
- 0.5%
ويتكون من:
قطع أراض - 0.5%
فيلا - 0.1%
شقق - 0.1%
بيت - 0.2%
عمائر + 0.1%
02 تجاري
- 0.7%
ويتكون من:
قطع أراض - 0.7%
محلات + 1.0
مراكز ـ
03 زراعي ـ
أرض زراعية ـ
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