شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بالبورصة تمنح مهلة لـ 11 شركة لإرسال هيكل المساهمين والإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، منح 11 شركة لم تلتزم بإرسال تقرير إفصاح يوضح هيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة والتغيرات التى طرأت عليهما عن الفترة المنتهية فى 30/09/2020، مهلة 15 يوم من تاريخ إخطارها بقرار اللجنة، وهم؛ جينيال تورز، الصخور العربية للبلاستيك، المصرية لنظم التعليم الحديثة، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، أكتوبر فارما، النيل لحليج الأقطان، التعمير والاستشارات الهندسية، الحديثة للمواد العازلة مودرن، الأهرام للطباعة، الكابلات الكهربائية، الشرق الأوسط لصناعة الزجاج.

كما قررت اللجنة، قيد أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع للبنك المصري الخليجي من 390.6 مليون دولار أمريكي إلى 422.7 مليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 32.1 مليون دولار أمريكي موزعة على عدد 32.1 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها دولار أمريكي للسهم الواحد مسددة بنسبة 100% من توزيعات أرباح عام 2019، وفقاً للقوائم المالية السنوية للبنك في 31 ديسمبر لعام 2019، وذلك بواقع 0.0822 سهم مجاني لكل سهم أصلى قبل الزيادة.

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وقررت اللجنة، قيد تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، من 2 جنيه للسهم إلى 0.25 جنيه للسهم، ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمقيد البالغ 240 مليون جنيه موزعاً على عدد 960 مليون سهم ( بدلاً من 120 مليون سهم ) بقيمة اسمية قدرها 0.25 جنيه للسهم الواحد (بعد التعديل).

كما تم الموافقة على قيد تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي من 4 جنيهات للسهم إلى 0.40 جنيه للسهم، ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمقيد البالغ 68.6 مليون جنيه موزعاً على عدد 171.5 مليون سهم بدلاً من 17.2 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.40 جنيه للسهم الواحد.