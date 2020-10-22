شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بدوى رئيساً لمجلس إدارة لشركة السويس لتصنيع البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، قرارا بتكليف المهندس خالد بدوى خير ابراهيم رئيساً لمجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول. ويذكر أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، كان قد أصدر قرارا بشغل الدكتور هشام لطفي محمد سيد أحمد لوظيفة مساعد وزير البترول والثروة المعدنية للشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى الإشراف الفني علي الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة البترول وكافة الإدارات القانونية بالجهات التابعه لها إلي جانب رئاسته للجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية.

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