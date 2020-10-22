شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع قليلاً في بداية التداولات بعد بيانات اقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الخميس في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية بالإضافة إلى استمرار متابعة تطورات حزمة التحفيز المالي الثانية في الولايات المتحدة.



وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية بأن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية انخفض بنحو 55 ألف طلب إلى 787 ألف طلب في الأسبوع الماضي، وهو المستوى الأدنى منذ مارس/آذار.



وعلى ما يبدو، لا تزال الشكوك تحيط بحزمة التحفيز المالي وإمكانية تمريرها قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية المرتقبة في الشهر المقبل، وذلك نتيجة استمرار وجود خلافات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.



هذا، وتواصل المزيد من الشركات الكشف عن نتائج أعمالها الفصلية حيث أعلنت "تسلا" أمس تحقيق أرباح وإيرادات أفضل من التوقعات في الربع الثالث.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 37 نقطة) إلى 28247 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 38 نقطة) إلى 11522 نقطة، فيما صعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 5 نقاط) إلى 3440 نقطة.