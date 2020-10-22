شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة هامش ربح المحروقات ترفع أرباح "ساسكو" 34% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 33.9% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 17.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 13 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 28.7 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 12.9 مليون ريال خلال الربع لمُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى زيادة هامش ربح المحروقات خلال الربع الحالي وعدم شمول هذه الزيادة خلال الربع المماثل من العام السابق وإنخفاض المصاريف البيعية والتسويقية ومصروف الزكاة، على الرغم من إرتفاع المصاريف العمومية والإدارية و تكاليف التمويل وإنخفاض إيرادات الإستثمارات والإيرادات الأخرى.

وتراجعت المبيعات إلى 586.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 647.7 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 30 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 27 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح 12.6 مليون ريال خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، مُقابل صافي أرباح بلغ 14 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.