شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة دخل العمليات يرفع أرباح "بنك البلاد" 17% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال بنك البلاد، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 17.1% خلال الربع الثالث المنتهي في 31 سبتمبر 2020.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقه صافي أرباح بلغ 426.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 364.9 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 سبتمبر 2019.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 855.5 مليون ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغ 728.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجع البنك ارتفاع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 سبتمبر 2020 إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 9%، وذلك نتيجة لارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية و مكاسب تحويل عملات أجنبية ودخل العمليات الأخرى وقابلها انخفاض في مكاسب/ (خسائر) الاستثمارات وصافي دخل أتعاب وعمولات وتوزيعات أرباح صافي.

وارتفع إجمالي دخل العمولات إلى 869.2 مليون ريال خلال الربع الثالث، مُقابل إيرادات بلغت 769.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وعلى صعيد التسعة أشهر الأولى من عام 2020، حقق البنك صافي ربح بلغ 1.1 مليار ريال، مُقابل صافي ربح بلغ 1.02 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك كان قد حقق صافي ربح بلغ 588.1 مليون ريال، مُقابل صافي ربح بلغ 590 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من العام السابق.