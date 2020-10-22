تدريب 10 آلاف من مربي الماشية لدعم التحول إلى التربية الحديثة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ومدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد العوهلي بمقر الوزارة توقيع مذكرة تفاهم تهدف لتقديم دورات تدريبية معتمدة تستهدف 10 آلاف من مربي الماشية بجميع مناطق المملكة ضمن الخطة الوطنية لتحسين إنتاجية قطاع الماشية لدعم التحول من التربية التقليدية إلى التربية النموذجية الحديثة، ورفع الكفاءة الإنتاجية لقطاع الماشية.وقع المذكرة وكيل وزارة البيئة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان، وعميد كلية العلوم الزراعية والأغذية بجامعة الملك فيصل الدكتور أحمد السقوفي. ووفقا للمذكرة سيعمل الطرفان على إقامة دورات تدريبية معتمدة ضمن برامج الخطة الوطنية لتحسين إنتاجية قطاع الماشية، وتشمل برامج: الرعاية الصحية، والتناسل، وتغذية الماشية، وإدارة القطعان، والتحسين الوراثي، والتسويق)، ويستهدف التدريب المربين من الجنسين ذكورا وإناثا، إضافة إلى تدريب 300 من الكوادر الفنية العاملة في قطاع الثروة الحيوانية بالوزارة، وبموجب المذكرة سيتعاون الطرفان على تنظيم الأنشطة في مجالات التعليم والتدريب والبحوث المشتركة في خدمة قطاع الثروة الحيوانية. برامج تحسين إنتاجية قطاع الماشية: الرعاية الصحية

التناسل

تغذية الماشية

إدارة القطعان

التحسين الوراثي

التسويق

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