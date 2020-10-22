شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة الإسكندرية تحتفل بأسبوع الشمول الرقمى في المنطقة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم برنامج دراسات التنمية المستدامة وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمكتبةالإسكندرية ، بالتعاون مع منظمة اليونسكو والمكتب الإقليمي العربي بالاتحاد الدولي للاتصالات، احتفالية "أسبوع الشمول الرقمي بالمنطقة العربية" من خلال عقد لقاء مع شباب الجامعة للتعريف بالأهداف العالمية للتنمية المستدامة والأنشطة التي تقدمها مكتبة الإسكندرية في مجالات استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العلوم المختلفة مثل مشروع الكمبيوتر فائق السرعة (Supercomputer) وذلك يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر 2020 الساعة الرابعة مساء ضمن أنشطة برنامج رابطة شباب الصفوة.

ويهدف أسبوع الشمول الرقمي إلى تسليط الضوء وزيادة الوعي بأهمية استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وخاصة الهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار في ظل جائحة كورونا تحت شعار" خدمة الفئات المحرومة في وقت الأزمة: بدون استثناء".

ويأتي هذا اللقاء ضمن الأنشطة الموجهة لبناء قدرات الشباب التي ينظمها برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بهدف تنمية القدرات العلمية والمعرفية في مجال التنمية المستدامة والتوعية البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومنها برنامج "شباب من أجل بيئة مستدامة وفهم أفضل" الموجه لطلاب المدارس (13- 18عامًا)، وبرنامج "رابطة شباب الصفوة" الموجه لطلاب الجامعة، وبرنامج "رابطة شباب الصفوة الأفارقة" الموجه إلى الطلاب الأفارقة الدراسين بالجامعات المصرية.