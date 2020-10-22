شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة نهاية الأسبوع.. والأسواق الإماراتية تربح 2.6 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.1% رابحاً 8.33 نقطة ليغلق عند مستوى 8505.18 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.66% رابحاً 14.37 نقطة ليغلق عند مستوى 2185.55 نقطة، وربح رأس المال السوقي 2.4 مليار درهم ليغلق عند مستوى 308.85 مليار درهم، وقفز المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.29% رابحاً 13.05 نقطة ليغلق عند مستوى 4556.744 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 194 مليون درهم ليغلق عند مستوى 680.709 مليار درهم.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.41% خاسراً 6.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1447.53 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.07% خاسراً 6.66 نقطة ليغلق عند مستوى 9958.37 نقطة، وانخفضت مؤشرات بورصة الكويت، وهبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.81% خاسراً 29.16 نقطة ليغلق عند مستوى 3557.400 نقطة، للجلسة الرابع على التوالي.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.1% رابحاً 8.33 نقطة ليغلق عند مستوى 8505.18 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1% رابحاً 152.85 نقطة ليغلق عند مستوى 15413.99 نقطة، وبلغ حجم التداول 324.9 مليون سهم بقيمة 8.1 مليار ريال.

وصعدت 6 قطاعات بسوق السعودية، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.48%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.28%، يليه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.11%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.66%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.50%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.25%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.41%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.28%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.78%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.69%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.48%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.17%.

وقفز 38 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "طباعة وتغليف" بنسبة 9.94%، ثم سهم "بن داود" بنسبة 9.85%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 7.39%، فيما تراجع 153 سهماً على رأسها سهم "أم آي سي" بنسبة 7.54%، ثم سهم "الواحة" بنسبة 5.08%، ثم سهم "بوان" بنسبة 5.06%، فيما تصدر سهم "طباعة وتغليف" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 260.2 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.66% رابحاً 14.37 نقطة ليغلق عند مستوى 2185.55 نقطة، وبلغ حجم التداول 214.5 مليون سهم محققة ما قيمته 184.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 3104 صفقة لعدد 34 سهماً، وصعدت ببورصة دبي قطاعي البنوك والعقارات بنسبة 1.39%، 0.55%، على التوالي، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 2.48%، ثم قطاع السلع بنسبة 2.42%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.57%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.29%.

وقفز 11 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة إعمار مولز بنسبة 3.49%، ثم سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.19%، فيما تراجع 15 سهماً على رأسها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 4.77%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.05%، فيما تصدر سهم شركة داماك العقارية دبي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 35.8 مليون ورقة بقيمة 41.7 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.90%.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.29% رابحاً 13.05 نقطة ليغلق عند مستوى 4556.744 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 194 مليون درهم ليغلق عند مستوى 680.709 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 96.5 مليون سهم، بقيمة 546.2 مليون درهم، عبر تنفيذ 2129 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.38%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.25%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%، ثم قطاعي البنوك والتأمين بنسبة 0.19%، 0.01%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.67%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.27%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.20%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.17%.

وارتفع 12 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 4.92%، ثم سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 2.51%، ثم سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 1.98%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 4.89%، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 3.83%، ثم سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 1.94%، وتصدر سهم الشركة العالمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 138.4 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.26%.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.41% خاسراً 6.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1447.53 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.1 مليون سهم بقيممة 587.9 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 26.48% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.39%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.27%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.87% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.38%.

فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 26.64% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين القابضة بنسبة 6.06%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.25%، وصعد سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 1.79%.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.07% خاسراً 6.66 نقطة ليغلق عند مستوى 9958.37 نقطة، وبلغ حجم التداول 195.4 مليون سهم بقيمة 399.6 مليون ريال عبر تنفيذ 8534 صفقة، وتراجع 33 سهماً، وارتفع 11 سهما، واستقرت 3 أسهم، وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع العقارات بنسبة 3.07%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.12%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.08%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.03%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.64%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.61%، فيما ارتفع قطاعي الصناعات والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.51%، 0.39%، على التوالي.

بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.69% خاسراً 38.96 نقطة ليغلق عند مستوى 5618.43 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.79% خاسراً 49.73 نقطة ليغلق عند مستوى 6230.87 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.38% خاسراً 16.88 نقطة ليغلق عند مستوى 4401.81 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.36% خاسراً 16.32 نقطة ليغلق عند مستوى 4464.03 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 202.3 مليون سهم بقيمة 34.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9697 صفقة، وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.69%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.96%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.95%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.69%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.36%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.30%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.23%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.08%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.48%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.01%.

وجاء سهم الشركة الوطنية للرماية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.87%، يليه سهم شركة مجموعة الرأي الإعلامية بنسبة 5.90%، ثم سهم شركة منشآت للمشاريع العقارية بنسبة 5.28%، فيما تصدر سهم شركة الفنادق الكويتية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 30.07% يليه سهم شركة ريم العقارية بنسبة 7.27%، ثم سهم شركة العقارات المتحدة بنسبة 6.44%.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.81% خاسراً 29.16 نقطة ليغلق عند مستوى 3557.400 نقطة، للجلسة الرابع على التوالي، وبلغ حجم التداول 7.9 مليون سهم بقيمة 826.6 ألف ريال عبر تنفيذ 399 صفقة لعدد 42 سهماً.

وارتفع سهم واحد ببورصة مسقط على رأسها سهم "صندوق أمان للاستثمار العقاري" بنسبة 9.78%، فيما تراجع 23 سهماً على رأسها سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 9.30%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 8.57%، ثم سهم "ريسوت للأسمنت" بنسبة 7.84%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 171.4 ألف ريال عماني، وتراجع السهم بنسبة 1.10%.