شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم الخميس 22-10-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بقيمة جنيهين، وذلك على خلفية ارتفاع أوقية الذهب عالمياً من 1910 دولار إلي 1920 دولار، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر نحو 836 جنيها للجرام. أسعار الذهب: عيار 18 :716 جنيها. عيار 21 : 836 جنيها. عيار 24: 955 جينها. تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 22-10-2020 ، أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم: 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى: بلغ 18.52 جنيه للشراء، 18.68 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى:بلغ 20.54 جنيه للشراء، 20.71 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.81 جنيه للشراء، و51.54 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى: ثبت عند سعر الريال 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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