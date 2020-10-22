شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بالإحصاء: مسح جديد لرصد أسباب ارتفاع وانخفاض المواليد فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الحميد شرف الدين، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه يجرى حاليا وضع الترتيبات اللازمة لبدء عمل دراسة ميدانية، من أجل التعرف على أسباب ارتفاع وتراجع أعداد المواليد على مستوى الجمهورية، ووضع خطة اختيار العينة والاستبيان، وذلك باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة التي أصبح يعتمد عليها الجهاز حاليا في تنفيذ أعماله الميدانية.

وقال عبد الحميد شرف الدين، في تصريحات صحفية، إن الدراسة الميدانية الجديدة، الهدف منها دراسة الخصائص الاجتماعية للسيدات، ورصد اتجاهات السيدات في الإنجاب والفترات الزمنية بين حالات الإنجاب، وتوقع أن يبدأ العمل بهذا البحث الميداني قريبا حيث يستغرق نحو عام كامل حتى ظهور النتائج.

ورجح شرف الدين، أن تشمل العينات الأسر على مستوى الجمهورية، وذلك بشكل نمطي بحيث تعبر نتائج كل عينة عن منطقة محددة جغرافيا، مشيرا إلى أن هذا البحث يشارك فيه مجموعة من الجهات المعمية ومن بينها الجهاز القومي للسكان.

وأعتبر شرف الدين، أن جهاز الإحصاء من أبرز الجهات المعنية بتوفير كافة البيانات المتعلقة بالخصائص السكانية على مستوى المحافظات والقرى والنجوع والشياخات، من أجل الخروج بنتائج واقعية تساعد صاحب القرار.

وأوضح شرف الدين، أن مسح صحة الأسرة المصرية، المزمع البدء فيه أوائل العام الجديد 2021، يعتبر بديل عن المسح الذي كان ينفذه الجهاز مع أحد الجهات الدولية، وكان آخر إصدار له عام 2014، لافتا إلى أن تنفيذ وتمويل المسح بجهود مصرية خالصة يعد خطوة جيدة تحسب لصالح جهاز الإحصاء، وتوقع أن يستغرق العمل به نحو عامين.