شكرا لقرائتكم خبر عن ستاندرد أند بورز وناسداك يرتفعان وسط تعلق المستثمرين بأمل التحفيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وناسداك المجمع قليلا عند الفتح اليوم الخميس مع تعلق المستثمرين بالأمل في تحفيز مالي جديد، بينما هبطت أسهم المؤشر داو جونز الصناعي بعد أن أشارت بيانات جديدة إلى تعاف اقتصادي متباطئ. صعد ستاندرد أند بورز 2.94 نقطة بما يعادل 0.09 بالمئة ليصل إلى 3438.50 نقطة في حين زاد ناسداك 42.28 نقطة أو 0.37 بالمئة مسجلا 11526.98 نقطة. وتراجع داو 13.40 نقطة أو 0.05 بالمئة إلى 28197.42 نقطة.

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