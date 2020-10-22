شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط هامشى لبورصة مسقط للجلسة الرابع على التوالى.. وتراجع 23 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.81% خاسراً 29.16 نقطة ليغلق عند مستوى 3557.400 نقطة، للجلسة الرابع على التوالي، وبلغ حجم التداول 7.9 مليون سهم بقيمة 826.6 ألف ريال عبر تنفيذ 399 صفقة لعدد 42 سهماً.

وارتفع سهم واحد ببورصة مسقط على رأسها سهم "صندوق أمان للاستثمار العقاري" بنسبة 9.78%، فيما تراجع 23 سهماً على رأسها سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 9.30%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 8.57%، ثم سهم "ريسوت للأسمنت" بنسبة 7.84%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 171.4 ألف ريال عماني، وتراجع السهم بنسبة 1.10%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة خزف عمان، عن استقالة أسد سالم حامد الحسني من مجلس إدارة الشركة، لأسباب شخصية، وتم قبول استقالته من قبل مجلس الإدارة في 20 أكتوبر.

وفي سياق آخر أعلنت شركة الأسماك العمانية، عن خسارة الشركة في 9 أشهر، مبلغ 933.01 ألف ريال (2.42 مليون دولار)، مقارنة بخسائر قيمتها 2.73 مليون ريال (7.08 مليون دولار) في 9 أشهر من العام الماضي، وأظهرت النتائج المالية ترشيد الشركة لتكاليف المبيعات والمصاريف خلال 9 أشهر من العام بنسبة 15.42%، إلى 9.48 مليون ريال، مقارنة بنحو 11.21 مليون ريال في 9 أشهر من العام المالي السابق.