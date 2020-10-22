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هشام لطفي مساعدا لوزير البترول والثروة المعدنية للشئون القانونية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قرارا بشغل الدكتور هشام لطفي محمد سيد أحمد  لوظيفة مساعد وزير البترول والثروة المعدنية للشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلي الإشراف الفني علي الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة البترول وكافة الإدارات القانونية بالجهات التابعه لها إلي جانب رئاسته للجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية.

 

 

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