شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة أبوظبى للجلسة الثانية على التوالى.. ورأس المال يربح 194 مليون درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.29% رابحاً 13.05 نقطة ليغلق عند مستوى 4556.744 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 194 مليون درهم ليغلق عند مستوى 680.709 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 96.5 مليون سهم، بقيمة 546.2 مليون درهم، عبر تنفيذ 2129 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.38%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.25%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%، ثم قطاعي البنوك والتأمين بنسبة 0.19%، 0.01%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.67%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.27%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.20%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.17%.

وارتفع 12 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 4.92%، ثم سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 2.51%، ثم سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 1.98%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 4.89%، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 3.83%، ثم سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 1.94%، وتصدر سهم الشركة العالمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 138.4 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.26%.

وفي سياق متصل أعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن وقف التداول على سهمي البنك التجاري الدولي، يوم 2 نوفمبر المقبل، لتزامنه مع اجتماع مجلس إدارة البنك، ولحين الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة، وسهم مجموعة أغذية يوم 28 أكتوبر الجاري، لذات السبب.