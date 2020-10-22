شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس.. وعيار 24 بـ 230.04 ريال سعودى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 22-10-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 230.04 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
سعر الذهب عيار 24
بنحو 230.04 ريال بما يعادل 61.34$
سعر الذهب عيار 22
بنحو 210.87 ريال بما يعادل 56.23$
سعر الذهب عيار 21
بنحو 201.29 ريال بما يعادل 53.67$
سعر الذهب عيار 18
بنحو 172.53 ريال بما يعادل 46.00$
سعر الذهب عيار 14
بنحو 134.19 ريال بما يعادل 35.78$
سعر الذهب عيار 12
بنحو 115.02 ريال بما يعادل 30.67$
بنحو 7,154 ريال بما يعادل 1,908$
سعر جنيه الذهب
بنحو 1,610 ريال بما يعادل 429.37$
سعر كيلو الذهب
بنحو 230,037 ريال بما يعادل 61,338$
تراجع الذهب اليوم الخميس، إذ عوض الدولار بعض الخسائر بعد شكوك حيال إمكانية توصل مشرعين أمريكيين لاتفاق بشأن حزمة مساعدات جديدة للمتضررين من فيروس كورونا قبل انتخابات الرئاسة الشهر المقبل.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.57 بالمئة إلي 1913.56 دولار للأوقية (الأونصة)، متراجعا عن مستوى 1931.01 دولار للأوقية الذي سجله أمس الأربعاء وكانت أعلى مستوى منذ 12 أكتوبر. وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.7 بالمئة إلى 1916.60 دولار.
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