شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أول منصة ومعرض افتراضي(V Estate Expo) للعقارات في مصر والشرق الأوسط برعاية مجموعة من كبرى مطوري العقارات في مصر و الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحمد بركات: اكسبو وان تقود صناعة المعارض نحو التحول الرقمي بإستخدام أحدث التقنيات الافتراضية

سامح ثابت: نعمل على تطور تكنولوجيا وحلول ستغير مفهوم الاستفادة من التحول الرقمي ورقمنة القطاع

في ظل التوجهات العالمية والإقليمية والمحلية للتحول الرقمي، تم اطلاق منصة Estate Expo Vيوم 12/10/2020 تعقد إكسبو وان، الرائدة في هذا النوع من المعارض أول معرض و مؤتمر عقاري افتراضي دولي" V Estate Expo" في مصر ،الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي انطلقت فعالياته اليوم 2020/10/20 والذي يتم من خلاله استخدام أحدث التقنيات الافتراضية ، بالشراكة مع شركة جراند تكنولوجي الرائدة في الحلول والنظم الإلكترونية، كفرصة للراغبين في الاستثمار العقاري، للمشاركة في جولات افتراضية، للاطلاع على كافة مستجدات السوق والمشروعات التي تطرحها الشركات المشاركة في المعرض الافتراضي، عن طريق الانترنت، في أكبر تجمع إلكتروني لكبار شركات التطوير العقاري التي سترعى المعرض، مما يعطي مؤشرات جيدة على مستوى تصدير العقارات لما يتيحه المعرض من فرص لاطلاع المهتمين بالعقارات من خارج مصر على الشركات العقارية المصرية وما تقدمه من وحدات وعروض بشكل افتراضي خاصة في ظل الإجراءات المتعلقة بالتباعد الاجتماعي والعمل عن بعد، عقب أزمة انتشار فيروس كورونا وفي ظل التوجه العالمي نحو الرقمنة وخاصة القطاع العقاري الذي اصبح يتجه بقوة للاستفادة من التحول الرقمي.

وقال أحمد بركات المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "إكسبو وان"، أن مصر تقود المنطقة، كأول مركز عقاري افتراضي عالي التقنية، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يستخدم أحدث التقنيات، وبرعاية أكبر لاعبين في السوق العقاري، من خلال دمجهم في منصة افتراضية لأول مرة في السوق العقاري المصري و الإقليمي، بما يضمن للمستهلك طريقة وصول سهلة للسوق والاطلاع على اخر مستجداته وأحدث المشروعات التي يتم طرحها من خلال المطورين العقاريين بشكل، أكثر سهولة وأمانا فى إطار الاستفادة من فرص التحول الرقمي التى بدأت تتجه إليها العديد من القطاعات.

وقال سامح ثابت المؤسس والعضو المنتدب لـ "جراند تكنولوجي" أن المعرض فرصة للترويج العقاري بشكل آمن، في ظل السعي لرقمنة المجالات، والاستفادة من تطوير البنية التحتية الرقمية في مصر، خاصة وأن القطاع العقارى أحد القطاعات التي تعتمد بشكل أساسي على اتصال 1:1.

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فكرة المعرض تعتمد على تقليل الاختلاط والزحام المتعارف عليه في المعارض وخاصة المعارض العقارية التي تشهد اقبالا من المهتمين بالقطاع، موضحا أن المنصة تضمن وجود قاعة مؤتمرات افتراضية تضم مجموعة كبيرة من العارضين، لعرض منتجاتهم العقارية، والتعرف على أخر مستجدات السوق.

يقام المعرض الافتراضي برعاية عدد كبير من المطورين العقاريين، ومن بينهم إعمار، نيو جيزة،سوديك، درة، مراكز، انرشيا، الشرقيون للتنمية العقارية، ومعمار المرشدي، بالإضافة الى عدد من الشركات العقارية الكبري.

ويمكن للمطورين من خلال دخول المنصة، عرض كتيب و مشروعات الشركة لمعرفة المزيد عن المنتجات والتحدث بشكل منفصل وسري إلى مندوب المبيعات للحصول على مزيد من المعلومات، حول ما يطلبه الزائر من تفصيلات تتعلق بالوحدة محل اختياره بأحدث تقنيات الواقع الإفتراضي و الواقع المعزز.

يذكر أن شركة أكسبو وان هي شركة رائدة في تنظيم وإدارة المعارض، ولديها سجل حافل بالإنجازات الدولية من خلال المعارض و البعثات التجارية التي تنظمها ويشاركها أيضا شركة جراند تكنولوجي المتخصصة في إنشاء المنصات الالكترونية، وهي إحدى شركات مجموعة محمد سيف ثابت، المتخصصة في الحلول الرقمية، من خلال فريق من المحترفين والمعلمين التقنيين.