شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بالختام بضغوط هبوط 10 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.69% خاسراً 38.96 نقطة ليغلق عند مستوى 5618.43 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.79% خاسراً 49.73 نقطة ليغلق عند مستوى 6230.87 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.38% خاسراً 16.88 نقطة ليغلق عند مستوى 4401.81 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.36% خاسراً 16.32 نقطة ليغلق عند مستوى 4464.03 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 202.3 مليون سهم بقيمة 34.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9697 صفقة، وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.69%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.96%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.95%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.69%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.36%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.30%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.23%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.08%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.48%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.01%.

وجاء سهم الشركة الوطنية للرماية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.87%، يليه سهم شركة مجموعة الرأي الإعلامية بنسبة 5.90%، ثم سهم شركة منشآت للمشاريع العقارية بنسبة 5.28%، فيما تصدر سهم شركة الفنادق الكويتية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 30.07% يليه سهم شركة ريم العقارية بنسبة 7.27%، ثم سهم شركة العقارات المتحدة بنسبة 6.44%.

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وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، عن تسجيل شركة ثروة للاستثمار كصانع سوق على سهم شركة العيد للأغذية (ش م ك)، تطبيقاً لنص المادة (4-49-8) من كتاب قواعد البورصة، اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وفي سياق آخر أكدت الشركة الوطنية للرماية، أنه ليس هناك مؤخراً أي تطورات أو معلومات جوهرية من شأنها التأثير على نشاط التداول بخلاف ما تم الإفصاح عنه سابقاً، وأن هذه التداولات غير الاعتيادية هي نتيجة تداولات طبيعية من قبل المساهمين.

فيما أعلنت شركة السكب الكويتية، عن موافقة مجلس إدارة الشركة باجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على طلب إحدى الشركات الزميلة غير الكويتية بزيادة رأس مال تلك الشركة عن طريق قرض الشركاء بمبلغ 4 ملايين دولار أمريكي، مضيفة أنه سوف سيتم إعادة تصنيف مبلغ 612.5 ألف دينار كويتي (حصة شركة السكب الكويتية من قيمة قرض الشركاء) الوارد ببند القروض والسلفيات ببيان المركز المالي من الموجودات المتداولة إلى الاستثمار في شركة زميلية (موجودات غير متداولة)، على أن ينعكس ذلك بالبيانات المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020.