شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 41.72 دولار لبرنت.. و39.99 دولار للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم الخميس، 41.72 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضا بمقدار سنت واحد، أو ما يوازي 0.02% وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39.99 دولار للبرميل منخفضة بمقدار 4 سنتات، أو ما يوازي 0.1%.

وشهدت أسعار النفط اليوم تراجع طفيف بعد خسائر ثقيلة خلال الليل، وذلك في ظل تراكم لمخزونات البنزين بالولايات المتحدة يشير إلى تراجع توقعات الطلب على الوقود مع زيادة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في أمريكا الشمالية وأوروبا وفقا لرويترز.

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات البنزين بالولايات المتحدة ارتفعت 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 16 أكتوبر مقارنة مع توقعات لانخفاض 1.8 مليون برميل، ومتوسط إجمالي المنتجات الموردة، وهو مؤشر على الطلب، بلغ 18.3 مليون برميل يوميا في الأسابيع الأربعة حتى 16 أكتوبر، بانخفاض 13 بالمئة عن نفس الفترة قبل عام.