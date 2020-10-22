شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تشترى قمح طحين لينا وعلف شعير فى مناقصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متعاملون أوروبيون إنه يُعتقد أن ديوان الحبوب التونسي توصل لاتفاق لشراء حوالي 50 ألف طن من قمح الطحين اللين و50 ألف طن من علف الشعير للتوريد من مناشئ خيارية في مناقصة عالمية أغلقت اليوم الخميس.
ولا يزال الشراء مرهون بتأكيد نهائي.
وقال متعاملون إنه يُعتقد أن القمح جرى شراؤه على شحنتين زنة الواحدة 25 ألف طن، إحداهما من شركة كاسيلو لتجارة السلع بسعر مقدر عند 278.89 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن والأخرى من جلينكور عند 279.88 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن.
وكلا القمح والشعير مطلوبان على شحنتين زنة الواحدة 25 ألف طن للتوريد في 2020 بين العشرين من نوفمبر والخامس عشر من ديسمبر اعتمادا على المنشأ.
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