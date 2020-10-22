شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين تختتم الأسبوع في المنطقة الحمراء بضغوط هبوط قطاعي البنوك والخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.41% خاسراً 6.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1447.53 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.1 مليون سهم بقيممة 587.9 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 26.48% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.39%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.27%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.87% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.38%.

فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 26.64% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين القابضة بنسبة 6.06%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.25%، وصعد سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 1.79%.

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وفي سياق متصل أعلنت بورصة البحرين، عن وقف التداول مؤقتا على أسهم شركة بنادر للفنادق، وذلك حتى استلام تفاصيل عن الخسائر المتراكمة.

وفي سياق آخر أعلن بنك البحرين والكويت، عن اجتماع يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر الجاري، حيث ستتم مناقشة النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر الجاري، وكذلك مناقشة المراجعة الدورية لسياسات وإجراءات الإلتزام ومكافحة غسيل الأموال،إستراتيجية شبكة فروع البنك، تقرير المتابعة لأنظمة المعلومات لدى البنك، وكذلك مراجعة بعض سياسات المخاطر والموارد البشرية.

فيما أعلنت شركة البحرين لمواقف السيارات، عن استقالة محمود ياسين من منصبه كمدير مالي للشركة، وذلك لأسباب شخصية اعتبارا من 20 أكتوبر الجاري، وسيتولى طارق الجودر الرئيس التنفيذي للشركة مسؤولية القسم المالي لحين توظيف البديل.