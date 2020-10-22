شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تنهى تعاملات الأسبوع فى المنطقة الحمراء بخسائر 8.8 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، لليوم الثالث على التوالي، وخسر رأس المال السوقي 8.8 مليار جنيه، ليغلق عند 609.119 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 10987 نقطة، لليوم الرابع على التوالي، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 1988 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 12754 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 4198 نقطة.

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كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.08% ليغلق عند مستوى 1820 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.45% ليغلق عند مستوى 2692 نقطة.