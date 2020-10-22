- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البنك المركزى يتفقد مبنى المطبعة الجديدة ومركز الكاش سنتر بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اليوم محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر الأعمال الإنشائية والتجهيزات لمبنى المطبعة الجديدة ومركز الكاش سنتر اللذين يجري إنشاؤهما بالعاصمة الإدارية.
وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي في تصريحات له اليوم إن أعمال إنشاء المطبعة الجديدة قاربت على الانتهاء، تمهيدا لبدء عملها، حيث تفقد السيد محافظ البنك المركزي عملية تركيب خطوط الإنتاج الجديدة للمطبعة والتجارب التشغيلية لها.
وأضاف أن محافظ البنك المركزي تفقد أيضا مركز الكاش سنتر والذي تم إنشاؤه وفقا لأحداث التكنولوجيات في العالم، والذي سيكون مميكنا بالكامل.
يشار إلى أن المطبعة الجديدة للبنك المركزي بالعاصمة الإدارية تضم 4 خطوط إنتاج وتطبع جميع فئات العملة الورقية والبلاستيكية.
ويعد مركز إعداد النقدية (الكاش سنتر) بالعاصمة الإدارية الاكبر في الشرق الأوسط ويهدف إلى إعداد منظومة جديدة لإدارة الكاش "Cash Management" تشمل إعداد مركز رئيسي جديد "Cash Center" وتجهيزه بأحدث الأنظمة الآلية الحديثة.
محافظ البنك المركزي يتفقد مبنى المطبعة الجديدة
محافظ البنك المركزي يتفقد مبنى المطبعة الجديدة ومركز الكاش سنتر بالعاصمة الإدارية
محافظ البنك المركزي يتفقد مبنى المطبعة الجديدة ومركز الكاش سنتر بالعاصمة الإدارية
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ البنك المركزى يتفقد مبنى المطبعة الجديدة ومركز الكاش سنتر بالعاصمة الإدارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.