شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة التعمير والإسكان يكشف نسب تنفيذ مشروعات المياه والصرف بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء سيد العشرى، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، عن معدلات نسب تنفيذ مشروعات محطات المياه والصرف والشبكات التى تنفذها الشركة ، والتى تم اسنادها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .

واضاف اللواء سيد العشرى، أن معدلات تنفيذ محطتي تحلية مياه البحر بمدينتى حلايب وأبو رماد تسير بمستوى جيد، وتخطت ال٢٠٪؜ ، موضحا ان اجمالى طاقة هذه المحطات تصل لـ 3000 متر مكعب يوميا، بتكلفة 107 مليون جنيه، ومن المقرر دخولها الخدمة فى النصف الثانى من العام الجارى‪.‬

وأوضح اللواء سيد العشرى، أن تحلية مياه البحر، من الملفات التى تأتى فى أولويات الدولة خلال الفترة المقبلة، وخاصة فى المحافظات الحدودية، نظرا لما تمثله من أهمية فى استغلال مياه البحار، وترشيدا لنفقات توصيل خطوط مياه النيل لهذه المحافظات الحدودية‪.‬

وقال رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق ، " محطات تحلية المياه بمثابة الأمل فى الحياه للمحافظات الحدودية التى تعانى كثيرا من مشاكل نقل المياه سواء من خلال سيارات مياه أو تنفيذ شبكات جديدة، وهو ما يكون لهذه الشبكات أضرار سلبية كثيرة منها انفجار الخطوط وكسرها، مما يؤدى إلى إهدار كبير فى المياه‪".‬

وأشار إلى أن الفترة المقبلة، ستشهد التوسع فى إنشاء محطات للتحلية، وتسخير التكنولوجيا لتوفير أكبر قدر من مياه النيل، فى ظل أزمة نقص المياه، وتداعيات أزمة سد النهضة، وهو ما تسعى إليه الحكومة فى الفترة الأخيرة وظهر ذك جليا من المحطات الجارى تنفيذها سواء فى محافظات وجه قبلى أو المحافظات الحدودية، ويأتى فى مقدمة هذه المحطات محطة تحلية العلمين، وشرق بورسعيد، وغيرها من المحطات‪.‬

وحول أهمية تحلية مياه البحر، وأكثر الدول تعد رائدة فى هذا المجال، قال إن دول الخليج تعتمد على تحلية مياه البحر بشكل كلي، وأن تنفيذ هذه المشروعات في مصر يتطلب وضع دراسة دقيقة، لافتا إلى أن المتر المكعب من المياه المحلاة تقدر تكلفته 15 الف جنيه، وهو ما يشير إلى عدم إمكانية استخدامه في الزراعة بالري، نظرا للتكلفة الباهظة التي لا تتناسب مع المحصول‪.‬

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وتابع أن استخدام المياه المحلاة يمكن استخدامها في مياه الشرب في المناطق النائية والقرى السياحية، كما أنه يمكن استخدامه في الصوب الزراعية نظرا لعدم استخدام المياه بكميات كبيرة فيها، موضحا أن استخدام محطات التحلية في جنوب وشمال سيناء تستخدم لصالح الأهالي والقرى السياحية، خاصة أن البدائل الأخرى المتعلقة بحفر الآبار ذات تكلفة أعلى‪.‬

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وأكد اللواء سيد العشرى، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، أنه خلال عام وصلت قيمة المشروعات التى تنفذها الشركة نحو مليار و300 مليون جنيه، وتشمل محطات مياه ومحطات صرف وتشغيل وصيانة لمحطات وعقارات وخلافه‪.‬

واضاف اللواء سيد العشرى، انه تم توقيع عدد من البروتوكولات مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بموجبها حصلت شركة التعمير على انشاء لعدد من المشروعات ، داخل محافظات مطروح والبحيرة ، فضلا عن مشروعات أخرى جارى استكمالها .

واوضح ، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، أنه جارى العمل فى تنفيذ محطة مياه بطاقة 34 ألف متر مكعب يوميا بمدينة نبروه، بالدقهلية بتكلفة مالية تصل لـ224 مليون جنيه، لافتا إلى أن مدة التنفيذ 18 شهر من تاريخ الإسناد.

وأوضح اللواء سيد العشرى، أن المحطة الجارى تنفيذها ستغطى احتياجات المدينة من مياه الشرب، وستعمل على القضاء على كافة الإشكاليات والازمات التى كانت تحدث بسبب انقطاع المياه فى بعض المناطق بالمدينة نتيجة لنقص المياه فى هذه المنطقة، فضلا عن انها ستعمل على تغطية احتيجات المدينة التوسعية فى الفترة المقبلة.

وأكد رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، أن الدولة تولى اهتمام كبير للبنية التحتية وخاصة فى الفترة الاخيرة، وهو ما ساهم ف زيادة نسبة المشروعات الجارى تنفيذها، وغياب ما يسمى بالمناطق الساخنة فى بعض المحافظات والتى كانت تعانى من نقص شديد فى المياه والصرف الصحى.

وأشار اللواء سيد العشرى، أن شركة التعمير والإسكان للمرافق، تتولى أيضا تنفيذ نحو 3 مشروعات صرف صحى بمحافظة مرسى مطروح، وقد تم البدء فى تنفيذ محطة صرف صحى بمنطقة سيدى برانى ، ومن المقرر تنفيذ محطات صرف صحى، وشبكات وحطات رفع وخطوط الطرد خلال فترة لا تزيد عن 24 شهر من تاريخ الإسناد، وذلك بتكلفة اجمالية تصل لـ 370 مليون جنيه.